Venezuela, deputata in ambasciata Italia

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Una deputata venezuelana, Mariela Magallanes, coniugata con un italiano e in attesa della cittadinanza italiana, che è fra i destinatari del provvedimento giudiziario verso sette parlamentari venezuelani emesso nelle scorse ore a Caracas, è stata accolta nella Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Caracas, e le sarà garantita ogni possibile tutela e ospitalità, in piena conformità alle convenzioni diplomatiche.

Lo riferisce la Farnesina. Intanto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha espresso una "ferma condanna", per i provvedimenti emessi in Venezuela verso sette membri dell'Assemblea Nazionale. Tali decisioni - ha detto - "violano le basilari immunità parlamentari e i principi dello Stato di Diritto. Simili atti repressivi non aiutano affatto la ricerca di una soluzione democratica e pacifica della grave situazione venezuelana, a favore della quale il governo italiano lavora insieme all'Unione Europea, anche nel contesto dell'apposito Gruppo Internazionale di Contatto".