Bolsonaro insiste, 'andrò negli Usa'

(ANSA) - SAN PAOLO, 6 MAG - Dopo aver annullato un viaggio a New York, in programma per il 14 maggio, durante il quale avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento come 'personalità brasiliana dell'anno', il presidente Jair Bolsonaro ha assicurato che intende viaggiare comunque negli Stati Uniti, senza precisare però quale città pensa visitare e con che scopo. Interrogato dai cronisti sulla questione mentre salutava un gruppo di simpatizzanti a Brasilia, Bolsonaro ha detto soltanto "andrò negli Stati Uniti", senza però fornire maggiori dettagli. La segreteria della presidenza non ha chiarito a quale viaggio si riferiva il capo di Stato.

Ogni anno, la Camera di Commercio Brasile-Usa sceglie una personalità statunitense ed una brasiliana che si sono distinte nei 12 mesi precedenti. Per il 2019 ha deciso di rendere omaggio al segretario di Stato Mike Pompeo e a Bolsonaro. L'evento, che tradizionalmente si svolge durante una cena di gala a New York, è stato però segnato da critiche e polemiche.