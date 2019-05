Venezuela, Usa pronti a tutte le opzioni

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton sono stati informati dell'ampia ''gamma di opzioni militari'' che gli Stati Uniti hanno in Venezuela. A informarli - si legge in una nota del Pentagono - è stato l'ammiraglio della Marina Craig Faller, il comandante del US Southern Command. ''Il US Southern Command è con la popolazione del Venezuela che soffre per mano dell'illegittimo regime di Maduro e resta pronto a sostenere tutte le opzioni, quando saranno richieste'' afferma il US Southern Command.