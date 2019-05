Spagna, limiteremo l'attività di Lopez

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - L'attività politica nell'ambasciata di Spagna dell'oppositore venezuelano Sergio Lopez sarà "limitata".

Lo ha detto a El Pais il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell sottolineando che la sede diplomatica a Caracas, nella quale Lopez e la sua famiglia si sono rifugiati da qualche giorno, non diventerà "un centro per fare attivismo politico". Borrell ha ricordato che Lopez ha avuto un incontro con la stampa ieri ribadendo tuttavia che "questo 'd'ora in avanti sarà regolato". La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela rispetterà "l'immunità del territorio spagnolo".