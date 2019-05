Guaidò, ci mobiliteremo verso le basi

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Juan Guaidò ha annunciato che domani alle ore 10 venezuelane (le 16 italiane) ci "mobiliteremo verso le principali unità militari in tutto il Paese" per un nuovo giorno di proteste contro il governo di Nicolas Maduro.

"Continuiamo a scendere in strada! Domani, sabato, alle 10, ci mobiliteremo verso le principali unità militari in tutto il Paese. In pace e senza cadere in provocazioni", ha dichiarato Guaidò su Twitter.