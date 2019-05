Venezuela: Maduro marcia con soldati

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è apparso nuovamente a reti unificate in un video nel quale ha marciato insieme a migliaia di soldati dal patio d'onore della base militare Fuerte Tiuna di Caracas alla sede del ministero della Difesa, sempre all'interno della base militare, per "riaffermare la lealtà delle forze armate" al governo chavista. La parata, formata da 4.500 soldati secondo l'agenzia di stampa statale Avn, ha raggiunto la sede del ministero, dove il ministro della Difesa Padrino Lopez ha tenuto un discorso in cui ha riaffermato la lealtà delle forze armate a Maduro.

Intanto, è sensibilmente aumentato il numero dei venezuelani in fuga verso il Brasile dopo i violenti scontri scoppiati a Caracas durante le manifestazioni popolari convocate dall'opposizione al governo di Maduro: secondo il sito di notizie G1, in un solo giorno - il 30 aprile scorso - 848 migranti venezuelani sono entrati nel Paese sudamericano attraverso la città di confine di Pacaraima.