Venezuela: Lopez, processo irreversibile

(ANSA) - CARACAS, 2 MAG - Leopoldo López, leader del partito Voluntad Popular, ha assicurato oggi da dentro l'ambasciata spagnola a Caracas, dove si trova come "ospite" da martedì sera, che "quello che è cominciato il 30 aprile è irreversibile".

Il leader dell'opposizione al presidente Nicolas Maduro ha poi rivelato, rende noto il quotidiano El Nacional, che per tre settimane si è riunito nella sua residenza con comandanti e generali di diverse componenti della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) e della polizia.

Dopo aver ricordato di avere ottenuto un indulto da Juan Guaidò, presidente dell'Assemblea nazionale (An) autoproclamatosi presidente ad interim, López ha sostenuto di avere dialogato con alleati e alcuni governi del mondo. "Quello su cui tutti coincidiamo - ha concluso - è lo svolgimento di libere elezioni in Venezuela. Non vogliamo imporre un governo 'de facto', ma libere elezioni".