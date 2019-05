Brasile, emergenza dengue a Minas Gerais

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Lo stato di Minas Gerais, in Brasile, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, dopo che sul territorio statale sono stati registrati 165.853 casi probabili di febbre dengue tra gennaio e aprile 2019, con un incremento del 921,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono stati confermati ventuno decessi dal virus, e sono in fase di analisi 66 casi.

Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano Folha de Sao Paulo, la malattia ha cicli stagionali, e ogni tre o quattro anni uno dei tipi di virus predomina. Nell'epidemia del 2016, la maggior parte dei casi registrati erano di tipo 1. Quest'anno, sono di tipo 2, che potrebbe portare a conseguenze più gravi.

"Dato che il 2019 presenta somiglianze, in relazione al numero dei casi segnalati, con anni in cui ci sono state epidemie, lo stato è in allerta e sta prendendo tutte le misure necessarie per controllare la dengue", ha spiegato la coordinatrice statale del programma per il controllo della malattia, Marcia Ooteman.