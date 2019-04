In Venezuela almeno un ferito, spari

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Almeno una persona sarebbe rimasta ferita nella base militare La Carlota da cui il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò sta guidando la rivolta anti-Maduro affiancato dai militari. Sul ponte vicino alla base, come documenta anche un video della Rtve, si sono uditi spari e sono stati lanciati lacrimogeni. Intanto il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato che tutti i comandanti militari del Paese gli "hanno espresso la loro totale lealtà", e ha chiesto "nervi d'acciaio" e una "mobilitazione popolare" per "assicurare la vittoria della pace" nel Paese. In realtà, secondo testimoni, i militari che hanno deciso di passare dalla parte di Juan Guaidò avrebbero indossato, per distinguersi, una fascia blu. Intanto attivisti denunciano che in tutto il Venezuela risulta limitato l'accesso a internet e ai social.