Lula,'banda di matti' governa il Brasile

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 APR - Il Brasile è governato da una "banda di matti" che il paese "non merita", il presidente Jair Bolsonaro "o riesce a costruire un partito solido, o non sopravviverà", e nel frattempo ha lanciato "la politica estera di più basso livello che si sia visto": queste le prime dichiarazioni di Luiz Inacio Lula da Silva diffuse dopo la prima intervista che l'ex presidente ha concesso dal carcere, dove sconta da poco più di un anno una condanna per corruzione e riciclaggio.

Folha de Sao Paulo, il quotidiano brasiliano più diffuso, e l'edizione brasiliana de El Pais de Madrid hanno anticipato alcune delle risposte di Lula durante un'intervista in comune, che si è svolta nel pomeriggio di venerdì in una sala del comando di polizia di Curitiba, dove l'ex presidente è rinchiuso dall'aprile del 2018. Nel colloquio, che è stato filmato, per essere diffuso dalle due testate durante il week end- Lula ripete ancora una volta che si dichiara innocente delle accuse che gli sono state rivolte.