Bolivia: precipita bus, almeno 25 morti

(ANSA) - LA PAZ, 22 APR - Un autobus per il trasporto di passeggeri è finito ieri sera in una scarpata in Bolivia dopo uno scontro frontale con un altro automezzo, causando la morte di almeno 25 persone ed il ferimento di altre 24. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa statale Abi.

L'incidente è avvenuto lungo la statale La Paz-Yungas, quando l'autobus ha cercato di sorpassare un camion, scontrandosi però frontalmente sulla corsia opposta con un furgone. Nell'impatto l'autista ha perso il controllo dell'autobus che è precipitato per 300 metri nella scarpata.

Il comandante della polizia stradale boliviana, Angel Rojas, ha dichiarato ai giornalisti che il bilancio delle vittime potrebbe crescere perché i soccorritori stanno ancora perlustrando l'area dell'incidente dove i cadaveri dei passeggeri si sono dispersi nella natura.