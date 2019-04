Pompeo,Usa e Paraguay contro caos Maduro

(ANSA) - ASUNCION, 13 APR - Stati Uniti e Paraguay lavorano insieme "per restaurare la stabilità e la democrazia contro il caos instaurato dal (presidente del Venezuela, Nicolás) Maduro".

Lo ha dichiarato oggi ad Asuncion il Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Impegnato in una visita di quattro Paesi sudamericani che lo ha visto già in Cile, Pompeo ha concluso oggi la tappa in Paraguay incontrando il presidente Mario Abdo Benítez e il ministro degli Esteri, Luis Castiglioni.

Durante una conferenza stampa congiunta nella capitale paraguaiana, il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato che "come membro del 'gruppo di Lima' vediamo il Paraguay come Paese leader per la difesa della democrazia".

"E per chiamare Maduro - ha aggiunto - per quello che veramente è: un tiranno che cerca il potere e che ha rovinato il suo Paese e causato la rovina della sua gente".