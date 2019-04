In piazza per Lula a un anno da arresto

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 7 APR - Migliaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva sono scesi in piazza oggi, a un anno dal suo arresto, a Curitiba, fuori dalla prigione dove sta scontando una pena a 12 anni per corruzione e riciclaggio. "Lula libero", hanno gridato, mentre molti altri brasiliani celebravano in altre città l'anniversario del colpo sferrato alla corruzione nel Paese. Da Silva e il suo Partito dei Lavoratori insistono nel proclamare la sua innocenza denunciando un intento persecutorio degli apparati politico e giudiziario finalizzato a impedire la sua ricandidatura a presidente.

Intanto, sul lungomare di Rio de Janeiro è andata in scena una protesta anticorruzione che ha invocato la permanenza in carcere dell'ex presidente. A Rio è stato auspicato il proseguimento della messa in mora dei "vecchi politici" e applausi sono stati rivolti ai giudici che hanno condotto l'inchiesta contro l'establishment di Lula.