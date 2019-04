Messico: blackout nello Yucatan

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 6 APR - Un grande blackout causato da un incendio boschivo ha colpito venerdì la penisola dello Yucatan, in Messico. Nella regione vivono milioni di persone e sono situate attrazioni turistiche come le rovine Maya e le rinomate località balneari di Cancun e Tulum.

La polizia ha reso noto tramite Twitter che quasi l'intero Stato è stato colpito e che l'interruzione apparentemente si è estesa anche in altri due Stati. Successivamente l'energia elettrica è stata ripristinata nella maggior parte dei comuni di Quintana Roo.