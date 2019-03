Medici Bolsonaro, 'è in ottima salute'

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ottenuto il via libera definitivo dei medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era andato ieri per ulteriori accertamenti: lo rende noto il sito di notizie G1.

Il capo di Stato si era sottoposto ad una serie di esami per valutare le sue condizioni dopo l'operazione del gennaio scorso, nella quale gli venne ritirata una borsa di colostomia, applicata in seguito all'attentato sofferto a settembre 2018.

Dopo i controlli di rito, lo staff medico ha precisato che Bolsonaro si trova "in ottime condizioni fisiche" e non deve più tornare in ospedale, a meno di particolari necessità.