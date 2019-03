Usa 2020: Beto ipotizza donna come vice

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - Beto O'Rourke apre all'ipotesi di una donna come vice nella corsa alle primarie democratiche.

"Questa sarebbe la mia preferenza. Sarebbe difficile non scegliere una donna con così tante donne straordinarie che stanno correndo ora. Ma prima devo vincere", ha detto parlando in Iowa.

Il sen. dem afroamericano Cory Booker è stato il primo a promettere una donna nel ticket della sua corsa presidenziale. E si è detto certo che ci sarà comunque una donna nel ticket del vincitore delle primarie democratiche, come candidato presidente o vice.