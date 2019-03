Venezuela: rilasciato reporter tedesco

(ANSA) - CARACAS, 16 MAR - Il giornalista tedesco Billy Six, che era stato arrestato in Venezuela lo scorso novembre, è stato rilasciato ieri. Lo ha detto all'Ap l'avvocato per i diritti umani Carlos Correa, spiegando che un tribunale ha ordinato la libertà condizionale del reporter su cui pendono accuse di spionaggio.

Il giornalista freelance dovrà presentarsi alla corte ogni 15 giorni, non potrà parlare con i media, ma non sarà espulso e potrà lasciare il Venezuela se lo desidera.

Ieri i media tedeschi avevano annunciato che Six, in prigione dal 17 novembre, aveva cominciato uno sciopero della fame.