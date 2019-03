Arrestati presunti assassini Marielle

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 MAR - La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell'omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa insieme al suo autista il 14 marzo 2018: si tratta di due ex agenti della polizia militare. I due arrestati sono Ronnie Lessa, pensionato della polizia militare, indicato come l'uomo che ha aperto fuoco sull'automobile in cui viaggiava Marielle con una mitragliatrice, e Elcio Vieira de Queiroz, che sarebbe stato al volante della macchina da cui sono partiti gli spari.

Secondo un comunicato della Procura di Rio l'uccisione di Marielle "è stata pianificata meticolosamente durante i tre mesi precedenti all'attentato".