Nicaragua: vescovi, no dialogo nazionale

(ANSA) - MANAGUA, 9 MAR - La Conferenza episcopale del Nicaragua ha annunciato che non parteciperà come testimone ed accompagnatore il "dialogo nazionale" fra il governo di Daniel Ortega e l'Alleanza civica, che riunisce diversi settori della società civile del paese, apertosi lo scorso 27 febbraio a Managua.

In un comunicato diffuso su Twitter, i vescovi nicaraguensi hanno dichiarato che "devono essere i laici ad assumere la responsabilità di gestire gli affari temporali della nazione in questo momento", per cui non parteciperanno al dialogo, come richiesto dalle parti.

La dichiarazione della Conferenza episcopale si rifà ad un altro comunicato, diffuso quattro giorni fa, quando i vescovi hanno indicato che "il nostro principale contributo continuerà ad essere quello di accompagnare il popolo nelle sue sofferenze e i suoi dolori, le sue speranze e la sua allegria".(ANSA).