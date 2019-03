Guaidò: luce verrà con fine usurpazione

(ANSA) - CARACAS, 8 MAR - "E'chiaro per tutto il Venezuela che la luce arriverà con la fine dell'usurpazione", ha commentato su Twitter Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, dopo il blackout che ha lasciato senza luce Caracas e una decina di Stati del paese durante la notte scorsa. Guaidò ha promesso che "durante il nostro giro nel Sud del Paese cercheremo gli appoggi necessari per risolvere questa crisi", aggiungendo che "il blocco al progresso lo sconfiggeremo con la mobilitazione" e concludendo con un appello: "Ci vediamo sabato in piazza!".