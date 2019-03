Guaidò, ambasciatore tedesco a rischio

(ANSA) - BERLINO, 7 MAR - La decisione di dichiarare l'ambasciatore tedesco in Venezuela 'persona non grata' "rappresenta una minaccia contro la Germania": lo dice Juan Guaidó allo Spiegel online. "Il regime non minaccia l'ambasciatore solo verbalmente, anche la sua integrità fisica è a rischio". Guaidó riferisce che "i diritti umani vengono calpestati ogni giorno. I dimostranti vengano uccisi e si arriva quotidianamente ad aggressioni". "Spero che l'Europa reagisca aspramente a questa minaccia contro un ambasciatore", aggiunge.