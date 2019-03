Acque nere invadono spiaggia Copacabana

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 7 MAR - Allarme inquinamento a Copacabana: in seguito alle abbondanti piogge che si sono abbattute su Rio de Janeiro, sulla spiaggia più famosa della metropoli carioca si è formata una lunga 'lingua nera' di acque reflue. Il canale, di colore scuro e maleodorante, è stato scambiato per una piscina naturale da parecchi bambini, che vi si sono immersi, inconsapevoli dei rischi, tra l'incredulità di molti turisti. La scena non è sfuggita neppure all'oceanografo David Zee, che ha criticato le autorità per consentire a un "luogo turistico e di piacere" di diventare la meta finale degli "scarichi" fognari, lasciando "credere alla gente che si tratti solo di acqua piovana". Per Zee, che insegna all'università statale di Rio, l'accesso a tali acque dovrebbe invece essere proibito al pubblico, in quanto "contaminano la sabbia e causano malattie". La locale segreteria dell'Ambiente ha intanto annunciato che invierà sul posto una "pattuglia ambientale" per valutare le effettive condizioni di salubrità dell'area.