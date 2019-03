Brasile:forte pioggia causa disagi a Rio

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il comune di Rio de Janeiro, in Brasile, ha dichiarato ieri lo stato di allerta a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla città, che hanno causato allagamenti e disagi durante la domenica di Carnevale.

Lo stato di attenzione meteo è stato diramato per le previsioni che indicavano ulteriori piogge forti, fulmini e raffiche di vento.

Secondo quanto riferito dal portale brasiliano G1, in città sono stati registrati 28 allagamenti, principalmente nella zona sud. La Protezione civile ha attivato sirene di allarme in 54 comunità, con 12 frane registrate e danni a tre edifici per crolli, con un ferito. Anche l'ospedale di Bonsucesso è stato allagato.

La tempesta è iniziata mentre migliaia di persone sfilavano sulle strade della zona sud e nord della città, in occasione del tradizionale Carnevale di Rio. Nell'area del quartiere Ipanema, le persone hanno continuato a festeggiare anche con la strada Avenida Vieira Souto inondata. Tuttavia, la parata si è conclusa prima del previsto.