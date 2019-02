Balena trovata a 15 metri dalla spiaggia

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "E' stata trovata più o meno a 15 metri dalla spiaggia" la balena trovata a Soure, dell'isola brasiliana di Marajò, situata alla foce del Rio delle Amazzoni, nello Stato settentrionale del Pará. Lo riferisce su Instagram l'ong per la tutela dell'ambiente, Bicho d'Agua, che l'ha trovata. "A causa delle maree, comuni sulla costa nord del Brasile, è del tutto comprensibile che una carcassa resti bloccata nelle mangrovie", aggiunge l'ong svelando il 'mistero' del ritrovamento in un'area boschiva.

"Non è un animale adulto, né così grande come sembra nelle foto", precisano i volontari, sottolineano che si tratta di "un cucciolo di circa un anno e lungo 8 metri".