Brasile:diga,bilancio sale a 179 vittime

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - È salito a 179 il numero delle vittime identificate nella tragedia del crollo della diga di Brumadinho, in Brasile. Secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile e riportato dal sito G1, restano ancora disperse 131 persone.

La diga, di proprietà della compagnia mineraria Vale, ha ceduto il 25 gennaio scorso. La valanga di fango e detriti ha lasciato circa 80 persone senza casa. Il fiume Paraopeba è stato contaminato dai detriti e dagli scarti minerari contenuti nella diga, e i produttori agricoli della regione hanno perso tutti i loro raccolti.

Nell'ultimo mese centinaia di militari e volontari hanno portato avanti quotidianamente la ricerca dei sopravvissuti e dei corpi delle vittime. Secondo il tenente colonnello Anderson Passos, che partecipa alle attività, non è possibile stimare quanto tempo ci vorrà ancora per ultimare le ricerche.