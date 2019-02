Berlino, serve più pressione su Maduro

(ANSA) - BERLINO, 25 FEB - "Il governo tedesco ritiene che si debba aumentare la pressione su Maduro affinché si arrivi a libere elezioni nel Paese", e su questo Berlino "si consulta con i suoi partner europei al momento". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri tedesco, a Berlino, in conferenza stampa.

La Germania ha offerto 5 milioni di euro di aiuti umanitari per il Venezuela, che Maduro rifiuta perché non ammette la situazione di emergenza umanitaria, ha spiegato poi la portavoce del governo Ulrike Demmer.

Berlino ha espresso soddisfazione per la concertazione della linea europea, nel weekend, e Demmer ha citato Mogherini, secondo la quale il caso venezuelano deve avere una "soluzione politica".