Pompeo, Maduro è un tiranno pazzo

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Gli Stati Uniti condannano gli attacchi contro i civili in Venezuela perpetrati dai teppisti di Maduro". E' l'attacco su Twitter del segretario di Stato americano Mike Pompeo che definisce il presidente venezuelano in carico "un tiranno pazzo". "Questi attacchi hanno causato morti e feriti. La nostra più profonda solidarietà va alle famiglie di chi è morto a causa di queste azioni criminali. Ci uniamo alla loro richiesta di giustizia", ha scritto ancora Pompeo denunciando "il rifiuto da parte di Maduro a far entrare in Venezuela gli aiuti umanitari.

Che razza di tiranno pazzo può impedire che persone affamate possano ricevere del cibo? Le immagini dei camion di aiuti dati alle fiamme fanno star male".