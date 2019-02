Venezuela: Giappone riconosce Guaidò

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Anche il Giappone riconosce Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Lo ha detto il ministro degli Esteri nipponico, Taro Kono, oggi in una conferenza stampa, riferisce il sito della tv pubblica Nhk.

Kono ha spiegato che il governo giapponese ha ripetutamente chiesto a Nicolas Maduro di assumersi le proprie responsabilità in marito alle elezioni dello scorso anno che molti nella comunità internazionale ritengono illegittime, ma che l'appello è caduto nel vuoto. Tokyo chiede pertanto che si tengano nuove elezioni presidenziali.