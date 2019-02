Brasile: giovane nero ucciso da guardia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Proteste ieri, in almeno sei città del Brasile, per la morte di un ventenne, che sarebbe stato asfissiato dopo essere stato immobilizzato da un addetto alla sicurezza dentro un supermercato di Rio de Janeiro: secondo i manifestanti, si tratta dell'ennesima violenza nei confronti di un giovane di colore proveniente dalle periferie. Immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano la guardia e la vittima entrare in colluttazione. Successivamente il ragazzo viene bloccato a terra con una presa al collo fino a perdere i sensi: il giovane - identificato come Pedro Henrique Gonzaga - sarebbe deceduto per arresto cardiaco, hanno spiegato i paramedici accorsi sul posto. Secondo i familiari, la vittima era tossicodipendente e avrebbe avuto un attacco psicotico, al momento del parapiglia con l'addetto alla sicurezza.

Quest'ultimo avrebbe tuttavia rifiutato di mollare la presa anche dopo che il ragazzo era diventato cianotico, raccontano alcuni testimoni.