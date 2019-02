Gonzales, democrazia per il Venezuela

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Restituiamo la democrazia al Venezuela": lo ha scritto il socialista Felipe Gonzalez, primo ministro spagnolo dal 1982 al 1996, in un articolo pubblicato dal quotidiano statunitense New York Times.

"Non esagero quando dico che Nicolas Maduro ha trasformato il Venezuela in uno Stato fallito. Ecco perché non possiamo fallire con i venezuelani e dobbiamo aiutarli a recuperare la loro democrazia", ha sottolineato Gonzalez, figura molto amata dall'elettorato di sinistra spagnolo.

"Ripristinare la democrazia in Venezuela è possibile, ma il processo è fragile e precario come la salute dei venezuelani, che hanno perso in media 11 chili di peso", ha aggiunto l'ex premier iberico, che riconosce la legittimità del leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, come capo del governo ad interim.