Anche la Slovenia riconosce Guaidò

(ANSAmed) - LUBIANA, 14 FEB - La Slovenia riconosce Juan Guaidò come presidente provvisorio del Venezuela. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Miro Cerar, rendendo nota la decisione presa dopo la sessione odierna del consiglio dei ministri. Lubiana si unisce così agli altri 23 membri dell'Unione europea che hanno già riconosciuto il leader dell'opposizione Guaidò come presidente pro tempore. "Non si tratta del riconoscimento di un'autorità alternativa, ma di riconoscere il ruolo di presidente ad interim per convocare elezioni libere, eque e democratiche, in cui deve essere ripristinata un'autorità legittima", ha dichiarato Cerar. Il capo della diplomazia slovena non ha lesinato critiche ai propri colleghi e alla credibilità del Paese sulla scena internazionale, sottolineando come la Slovenia abbia impiegato due settimane per prendere una decisione che 19 membri Ue hanno preso in un giorno.