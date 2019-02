Venezuela, Russia prepara risoluzione

(ANSA) - MOSCA, 10 FEB - La Russia ha in programma di sottoporre al Consiglio di sicurezza dell'Onu una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela, in risposta a quella proposta dagli Stati Uniti che prevede nuove elezioni. Lo riferisce la Tass.

"Il Consiglio di sicurezza dell'Onu fa appello affinchè la situazione in Venezuela sia risolta con mezzi pacifici" - afferma la risoluzione proposta da Mosca, secondo quanto riferisce la Tass - e aggiunge che "sostiene tutte le iniziative volte a raggiungere una soluzione politica, incluso il Meccanismo elavorato a Montevideo". La risoluzione Usa - sempre secondo la Tass - propone invece di annullare le elezioni presidenziali del 2018 e svolgere nuove elezioni.