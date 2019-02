Haiti: proteste contro Moise, due morti

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 8 FEB - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi in varie città di Haiti per protestare contro il carovita e la corruzione, e chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise, in manifestazioni che hanno avuto un bilancio provvisorio di due morti e decine di feriti. Il clima politico e sociale è estremamente agitato, al punto che il 5 febbraio il Consiglio dei ministri, di fronte alle crescenti proteste della popolazione che non riesce più ad affrontare il rincaro dei beni di prima necessità ha decretato l'emergenza economica su tutto il territorio nazionale, introducendo contemporaneamente misure di austerità anche per i ministeri haitiani.

Dimostranti e polizia si sono scontrati a Port au Prince e nelle altre principali città del Paese, erigendo anche numerose barricate con tronchi d'albero e pneumatici incendiati, in incidenti che hanno causato la morte di due giovani a Mirebalais e nella capitale.