Bolsonaro sconvolto da tragedia Flamengo

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è detto "sconvolto" per la tragedia dell'incendio nel centro di allenamento del Flamengo a Rio de Janeiro che ha causato 10 morti, e ha espresso la propria solidarietà alle famiglie delle vittime.

In una nota pubblicata sul suo profilo Twitter, Bolsonaro ha riferito di aver "appreso della triste tragedia che si è verificata nel centro di allenamento del Flamengo, causando la morte di giovani che avevano iniziato il loro cammino verso la realizzazione dei loro sogni professionali". Il presidente brasiliano, "sconvolto, esprime solidarietà per il dolore dei familiari in questo momento di lutto".