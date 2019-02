Venezuela: Guaidò critica Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 7 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, si è detto deluso dal fatto che l'Uruguay non si sia associato con il Gruppo di Lima, che riunisce i paesi americani che considerano illegittimo il governo di Nicolas Maduro, e ha respinto nuovamente la mediazione lanciata da questo paese, insieme al Messico.

In un'intervista pubblicata da El Pais, il giornale uruguayano più venduto, a poche ore dall'inizio a Montevideo della conferenza internazionale sul Venezuela, Guaidò ha detto che "ci ha stupito che l'Uruguay non sia entrato nel Gruppo di Lima alla sua fondazione, nell'agosto del 2017", perché "la voce dell'Uruguay sarebbe stata molto utile all'interno di questo sforzo diplomatico latinoamericano".

"Siccome si tratta di un paese che stimiamo molto, ci dispiace che l'Uruguay non abbia partecipato in quello sforzo per difendere la causa della democrazia", ha aggiunto.