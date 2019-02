Di Maio: Italia sia neutrale su Caracas

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Penso che l'Italia debba essere neutrale". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio intervistato su Unomattina sulla crisi venezuelana. "Non dobbiamo schierarci né con Maduro né con Guaidò - ha detto - ho invitato Guaidò a rispondere all'appello del Papa. "Non vogliamo - ha aggiunto ricordando l'importanza del Venezuela per quanto riguarda il petrolio - un'altra Libia. Ci devono essere elezioni.

Garantiremo il dialogo. Gheddafi era un dittatore ma lo dovevano buttare giù i libici, non le bombe Nato".