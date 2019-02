Brasile: temporale devasta Rio, 5 morti

(ANSA) - SAN PAOLO, 7 FEB - Devastazione a Rio de Janeiro, in Brasile, dopo che una tempesta ha colpito la città causando crolli, allagamenti e provocando la morte di almeno cinque persone.

Le piogge, iniziate la scorsa notte, sono state accompagnate da venti di oltre 100 chilometri orari. Più di 60 alberi sono caduti in tutta la città, che ha registrato 17 punti di allagamento. La corrente elettrica è compromessa in alcuni quartieri.