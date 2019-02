Venezuela: Ue, 5 mln per aiuti umanitari

(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - La Commissione europea ha stanziato 5 milioni di euro di assistenza umanitaria per aiutare le persone più colpite dalla grave crisi socioeconomica in Venezuela. Lo ha annunciato il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas.

La somma va ad aggiungersi ai 34 milioni di euro già sbloccati nel 2018. Per facilitare l'assistenza sul campo, l'Ue intende inoltre aprire un ufficio umanitario a Caracas.