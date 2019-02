Maduro, no a presidenziali anticipate

(ANSA) - CARACAS, 5 FEB - Il presidente Nicolás Maduro ha escluso che in Venezuela si tengano elezioni presidenziali anticipate, sostenendo che le uniche all'orizzonte sono le legislative del 2020. In un'intervista con il canale tv russo RT, ha sottolineato che "in Venezuela non c'è deficit di elezioni". Il problema per l'opposizione venezuelana, ha proseguito, "non è che ci sia una elezione in più. Ne abbiamo fatte 25 in 20 anni. E negli ultimi 18 mesi abbiamo votato sei volte. E ricordo che le presidenziali del 2018 sono state anticipate su richiesta dell'opposizione". Nell'intervista Maduro ha detto di considerare necessario "esigere che si metta fine (...) al blocco economico, finanziario e commerciale contro il Venezuela", affinché si liberino risorse del Paese "sequestrate nel mondo" e possano essere utilizzate per una ripresa economica nazionale.