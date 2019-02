Maduro: Guaidò è un pagliaccio

(ANSA) - CARACAS, 05 FEB - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha definito "un pagliaccio" Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea Nazionale che ha assunto i poteri dell'esecutivo di Caracas, e ha chiesto quali saranno le mosse del leader dell'opposizione allo scadere dei 30 giorni previsti dall'articolo 233 della Costituzione venezuelana per indire le elezioni nel Paese. Inoltre, ha ricordato che su Guaidò pende un'inchiesta giudiziaria.

"Signor pagliaccio, lei dovrebbe convocare (le elezioni), ma non lo ha fatto. Cosa accadrà il 23 febbraio, quando sarà passato un mese? Continuerà il suo mandato virtuale? Fino a quando? Fino al 2025 anche lei? O fino a quando finirà in prigione per ordine del Tribunale supremo federale?", ha dichiarato Maduro durante un incontro con intellettuali di sinistra a Caracas.