Anche la Bulgaria riconosce Guaidò

(ANSA) - SOFIA, 5 FEB - Anche la Bulgaria si è schierata a favore del riconoscimento di Juan Guaidò in Venezuela, diventando il 20/mo Paese a farlo. Lo ha deciso oggi in una seduta straordinaria il Consiglio per la sicurezza presso il governo di Sofia.

Il Consiglio, presieduto dal premier Boyko Borissov, "ha espresso il suo appoggio ai paesi dell'Ue e alla comunità internazionale che riconoscono il presidente del parlamento del Venezuela Guaidò, come presidente ad interim del Paese", si legge in un comunicato stampa dell'esecutivo di Sofia. "La Bulgaria esprime la sua solidarietà con tutti i cittadini del Venezuela e dei cittadini Ue residenti in quel Paese".