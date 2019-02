Parigi riconosce legittimità Guaidò

(ANSA) - PARIGI, 4 FEB - Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha riconosciuto la legittimità di Juan Guaido autoproclamatosi "presidente ad interim" del Venezuela per organizzare delle elezioni. "Consideriamo che Juan Guaido abbia la legittimità per indire delle elezioni presidenziali", ha dichiarato Le Drian ai microfoni di France Inter, aggiungendo: "Il popolo è in strada, il popolo vuole il cambiamento".