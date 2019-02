Maduro, 'ho scritto al Papa, ci aiuti'

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Ho inviato una lettera a papa Francesco, spero che sia in viaggio o che sia arrivata a Roma, al Vaticano, dicendo che io sono al servizio della causa di Cristo. E con questo spirito gli ho chiesto aiuto, in un processo di facilitazione e di rafforzamento del dialogo, come direzione. Io chiedo al Papa che produca il suo miglior sforzo, la sua volontà per aiutarci nella strada del dialogo. Speriamo di ricevere una risposta positiva". Lo ha detto Nicolas Maduro in un'intervista a Sky TG24.