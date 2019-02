Ambasciatore in Iraq passa con Guaidò

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - L'ambasciatore del Venezuela in Iraq, Jonathan Velasco, ha annunciato di aver deciso di sostenere Juan Guaidò quale legittimo presidente del suo Paese, divenendo così il primo diplomatico venezuelano a disconoscere la legittimità di Nicolas Maduro. In un video messaggio diffuso sui social media, di cui riferisce il quotidiano degli Emirati arabi in lingua inglese The National, Velasco, afferma che "l'Assemblea nazionale è l'unico potere della Repubblica che ha etica, legittimità e legalità".