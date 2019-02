Venezuela: Guaidò, 70 giovani uccisi

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni addirittura bambini". E' la denuncia di Juan Guaidó sulla situazione in Venezuela.