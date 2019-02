Venezuela: Cina,contatti con tutte parti

(ANSA) - PECHINO, 1 FEB - La Cina sta "mantenendo stretti contatti con tutte le parti" coinvolte nella crisi in Venezuela "attraverso vari canali" ed è "pronta a lavorare con tutte le parti" rilevando che la cooperazione tra i due Paesi "non dovrebbe essere influenzata, indipendentemente da come si evolve la situazione". Il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang ha osservato che "vorremmo andare nella stessa direzione, facilitare i colloqui di pace e assicurare gli sforzi" per "un'adeguata risoluzione del problema".