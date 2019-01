Venezuela: sondaggio, 81,9% con Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - L'81,9% dei venezuelani considera che Juan Guaidò, il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, è il leader politico pià affidabile del Paese, contro il 13,4% che preferisce invece il presidente Nicolas Maduro, secondo un sondaggio diffuso oggi dalla Hercon Consultores.

Nella stessa inchiesta demoscopica, il 70,4% degli intervistati si dichiara "molto soddisfatto" dal comportamento dell'Assemblea Nazionale, l'80,2% considera che il Consiglio Nazionale Elettorale (Cne) "agisce a favore degli interessi politici di Maduro", l'82,1% considera che l'Assemblea Nazionale dovrebbe nominare nuove autorità del Cne e convocare elezioni e il 77,% ha detto che in caso di elezioni voterebbe per l'opposizione, contro il 12,1 che voterebbe per Maduro.

Il sondaggio è stato elaborato sulla base di 999 contatti telefonici effettuati dal 25 al 30 gennaio con adulti iscritti nelle liste elettorali e statisticamente rappresentativi.