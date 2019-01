Venezuela: Di Stefano, contro ingerenze

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Rassicuro il mio amico Alessandro Di Battista: l'Italia non sosterrà mai alcuna posizione di ingerenza verso il Venezuela come gli ultimatum di macroniana memoria". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano.

"L'Italia - si legge ancora nel post - sostiene il dialogo e quei Paesi che lo vogliono, come la stragrande maggioranza dei Paesi europei, la Santa Sede, Russia, Cina, Messico e Uruguay.

Né io né altri alla Farnesina vogliamo avere sulla coscienza una nuova Libia e faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi".