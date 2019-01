Guaidò ringrazia l'Europarlamento

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - Juan Guaidò, il presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha ringraziato il Parlamento Europeo per aver riconosciuto la sua legittimità come presidente ad interim del paese.

"Abbiamo fatto un grande passo nella nostra lotta per la democrazia!", ha scritto Guaidò su Twitter, per poi esprimere la sua gratitudine "per la decisione del Parlamento Europeo di riconoscere tutto lo sforzo che abbiamo portato avanti noi venezuelani per la restaurazione dell'ordine costituzionale nel nostro paese".