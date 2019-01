Venezuela: opposizione per uscita Maduro

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GEN - L'opposizione venezuelana è disposta a un dialogo con il governo di Nicolas Maduro "solo per negoziare l'uscita dalla dittatura", ha detto oggi Carlos Vecchio, l'incaricato d'affari nominato a Washington da Juan Guaidò. Interrogato sull'offerta di mediazione portata avanti da Paesi come Messico e Uruguay, Vecchio ha detto che Maduro "ha manipolato la parola dialogo durante anni per dare ossigeno al suo regime" e per questo è necessario respingere "falsi dialoghi": "Si può trattare solo l'uscita dalla dittatura affinché avvenga in modo democratico e ordinata".